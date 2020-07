Picchia e violenta compagna per anni, arrestato in Trentino

L’uomo non si è fermato nemmeno davanti alla malattia di lei

Trento – Per sette anni ha violentato e picchiato la compagna. Lui, 31 enne rumeno residente in Trentino, ora arrestato dalla Squadra Mobile di Trento, non si è fermato nemmeno davanti alla malattia di lei, un cancro che dal 2016 l’aveva costretta alla chemioterapia.

L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale, commessi contro la compagna. La donna, una connazionale di 51 anni, si è decisa a denunciare i fatti, raccontando anni di vessazioni fisiche e psicologiche, che sarebbero iniziate nel 2013, spesso scaturite da una irragionevole gelosia che hanno portato l’uomo ad aggredire la convivente tirandole i capelli oppure scaraventandola per terra, colpendola in testa e insultandola.

Secondo quanto raccontato agli inquirenti le violenze, anche di tipo sessuale, con lei costretta ad avere rapporti, sarebbero proseguite senza sosta. Per costringerla ad avere rapporti, in più d’una occasione, la vittima è stata afferrata per il collo e stretta in una morsa quasi mortale. La brutalità dell’uomo è culminata in due episodi, avvenuti tra il 2019 ed il 2020 e accertati dalla Squadra Mobile, tali da indurre la donna a denunciare il convivente.