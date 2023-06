JJ4, legali associazioni animaliste: “Dal Consiglio di Stato ulteriore passo avanti per salvezza animale”

A renderlo noto con un comunicato, i legali delle associazioni animaliste, Giada Bernardi e Rosaria Loprete

NordEst – “Con decreto cautelare del 20.06.2023 Consglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare monocratica proposta dalla LEAL ODV con il patrocinio degli Avvocati GIada Bernardi e Rosaria Loprete nel ricorso in appello avverso l’ordinanza n 37/2023 emessa dalla Provincia Autonoma di Trento, ha sospeso il decreto numero 10 del 2023 con cui la Provincia di Trento ordinava l’abbattimento dell’orsa JJ4″

In sostanza, spiegano i legali delle associazioni animaliste: “Il Consiglio di Stato, in adesione ai motivi sottesi all’istanza cautelare, ha ritenuto di dover dare prevalenza alla tutela della vita dell’orsa , sospendendo il decreto impugnato innanzi al TAR e rinviando per la discussione all’udienza del 13 Luglio 2023. Nel complesso ed articolato scenario processuale che dal 5 Aprile 2023 si va costruendo di giorno in giorno intorno all’ orsa Gaia ( JJ4) la decisione del Consiglio di Stato è un ulteriore passo in avanti verso la salvezza dell’animale”, concludono i legali GIada Bernardi e Rosaria Loprete.