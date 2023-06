Val Sarentino, incidente con la moto: muore il 69enne Gottfried Hochkofler

Posted on

La Giunta provinciale ha deciso di concedere alle APT un anticipo sui finanziamenti 2023, per un importo complessivo di 10.434.353,13 euro, pari al 50% dei finanziamenti concessi nel 2022. Questo per permettere alle APT di sviluppare la propria attività nella prima parte dell’anno e in attesa dell’approvazione dei nuovi criteri di finanziamento, attualmente in fase […]