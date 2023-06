La terra trema fra Trevigiano e Bellunese: non si registrano danni

Posted on

La vittima e un 70enne di Bronzolo, in Alto Adige Bolzano – Un uomo di 75 anni di Bronzolo, Walter Pizzini, è morto schiacciato dalla propria macchina. Per percorrere una stradina di montagna a Verano (1.204 metri), nel Meranese, alle ore 22 si è fermato per montare le catene da neve. Probabilmente l’uomo non ha tirato il […]