Auto esce di strada venerdì sera tra Canal San Bovo e Caoria: un ferito non grave trasferito a Feltre

Chiamata di emergenza in codice rosso poco prima delle 21 sulla strada che collega Caoria a Canal San Bovo, per una uscita autonoma di strada

Canal San Bovo (Trento) – Un’auto è uscita di strada venerdì sera poco prima delle 21 in località ‘Pralongo’, poco prima del paese di Caoria, nel Vanoi. Fortunatamente – rispetto alle prime notizie – non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Una persona è rimasta ferita in modo lieve.

Sul posto si sono diretti i sanitari del 118 con con auto medica e ambulanza, supportati anche dai vigili del fuoco di Canal San Bovo e dai Carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il conducente dell’auto – una Audi che ha terminato la sua corsa ribaltandosi fuori strada – è riuscito a liberarsi dal mezzo senza particolari problemi. Dopo le prime cure dei sanitari giunti sul posto, è stato trasferito all’ospedale di Feltre in ambulanza, per i controlli del caso.