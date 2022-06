Tragico schianto tra camion in A22: muore un camionista ad Avio

Il tamponamento è avvenuto martedì all’alba all’altezza di Avio

Avio (Trento) – Tre i mezzi pesanti coinvolti. I Vigili del Fuoco Avio, allertati alle 6, hanno operato con le pinze idrauliche per estrarre uno dei conducenti. Purtroppo però, per l’uomo, che era subito apparso in gravi condizioni, non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino e quelli di Verona con l’autogrù, oltre all’elisoccorso e all’ambulanza della Stella d’Oro. Pesantissimi i disagi alla viabilità: traffico paralizzato e code chilometriche fino a metà mattina anche perché il carico dei mezzi pesanti si è riversato sulla carreggiata.