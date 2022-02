Covid: 2 decessi e 426 nuovi casi in Trentino. In Alto Adige 3 decessi. Test positivo anche per il governatore Kompatscher

La situazione covid in Regione

Trento/Bolzano – In Trentino sono due i decessi di pazienti Covid e 426 i nuovi positivi, di cui 25 al molecolare (su 272 test effettuati) e 401 all’antigenico (su 4.229 test effettuati), di questi la stragrande maggioranza sono pauci-sintomatici (283) o asintomatici (126); i molecolari hanno inoltre confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il bollettino Covid dell’Azienda sanitaria riporta anche 24 classi con sospensione della didattica in presenza e un lieve calo dei pazienti in ospedale: 85 sono le persone ricoverate (ieri erano 87), di cui 6 in rianimazione (ieri erano 7). Le vittime sono due anziani con altre patologie, non vaccinati.

Il punto a Bolzano

Dopo oltre sei settimane l’incidenza in Alto Adige torna sotto soglia mille e ammonta ora a 979. Il bollettino dell’Azienda sanitaria registra comunque tre decessi (una donna over 60 e un uomo e una donna over 80).

Sono 609 i nuovi casi (38 pcr positivi su 615 e 571 test antigenici su 5866). Continuano a calare i ricoveri di pazienti Covid in Alto Adige. Lo conferma il bollettino aggiornato dell’Azienda sanitaria: nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 72 (-13) i pazienti e 3 (-3) in terapia intensiva.

Positivo anche Kompatscher

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher è positivo al coronavirus. “Mi sottopongo regolarmente al test fai da te che sabato mattina è risultato positivo. Il test di controllo in un centro accreditato ha poi dato lo stesso esito”, spiega Kompatscher all’Ansa. Il presidente, vaccinato con tre dosi, afferma di stare bene e di avere solo “lievi sintomi di raffreddore”.

Ad Innsbruck alla consegna della onorificenza a Reinhold Messner, Lilli Gruber e Josef Zoderer interverrà la sua vice di lingua tedesca Waltraud Deeg. Alla consegna della bandiera olimpica lunedì ad Anterselva sarà sostituito dal vice presidente ladino Daniel Alfreider e alla cerimonia a Milano da quello italiano Giuliano Vettorato.

In breve

Lutto nel mondo del giornalismo altoatesino. E’ morto sabato mattina in una clinica di Monaco di Baviera Michele Bolognini, vice caporedattore dell’ufficio stampa della Provincia autonoma di Bolzano. Aveva 46 anni. Da tempo il giornalista è stato una figura chiave della comunicazione di Palazzo Widmann. In questi anni non ha comunque mai abbandonato la sua grande passione per il hockey su ghiaccio, ereditata da suo padre Giancarlo Bolognini, scomparso nel 2019. Michele Bolognini è stato infatti la ‘voce’ di Video Bolzano 33 durante innumerevoli partite dell’Hc Bolzano. In una recente intervista al quotidiano Alto Adige raccontò della lotta contro il male che da ormai due anni lo perseguiva. “È qualcosa che hai dentro di te, non sai se andrà via ma lotti ogni singolo giorno per tenerlo il più possibile ai margini della tua vita”, disse. “Per combattere quest’ospite indesiderato – aggiunse – bisogna essere forti anche mentalmente”. “Diciamo che ho cambiato punto di osservazione e…navigo a vista”, questo un altro passaggio toccante dell’intervista. Lascia la moglie Daniela e i figli Simon e Nicolò.