Bolzano, Nuovo elicottero della Guardia di Finanza si capovolge in decollo: nessun ferito, danni ingenti

Iniziativa l’1 e 2 giugno in 50 piazze in tutta Italia NordEst – Nel suo trentennale, Banco Alimentare scende per la prima volta in piazza con i suoi volontari per raccogliere fondi a sostegno delle persone più bisognose che vivono in Italia. “La fame non va in vacanza” è il nome dell’iniziativa che si svolgerà […]