Incendi: fiamme all’esterno di condominio Roverè della Luna

Evacuate una decina di famiglie

Trento - Incendiata nella notte di martedì una palazzina a Roverè della Luna, in Trentino, con l’evacuazione di almeno di una decina di famiglie residenti. Le fiamme si sono sviluppate all’esterno, per cause in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Il sospetto è infatti che si tratti di un rogo di origine dolosa di questa palazzina Itea.