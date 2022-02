In Trentino 442 contagi e 3 morti, tra cui un 30enne con altre patologie. In Alto Adige 1 decesso e 801 positivi

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. Terapie intensive covid free nel Bellunese

Trento/Bolzano – Si segnalano purtroppo tre altri decessi per Covid-19 nei dati del bollettino di questo giovedì 17 febbraio 2022; l’Azienda sanitaria fa sapere che si tratta di una donna ultraottantenne, non vaccinata e che soffriva anche di altre patologie; e di due uomini, entrambi deceduti in ospedale, entrambi vaccinati, un ultraottantenne con patologie pregresse e un 30enne con gravi comorbidità.



Aumentano i nuovi contagi: sono 442, di cui 20 casi positivi rilevati al molecolare (su 396 test effettuati) e 422 all’antigenico (su 4.803 test effettuati). I molecolari poi confermano 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Si riduce ancora il numero dei pazienti ricoverati, sono 100 (-15 sulle 24 ore precedenti), di cui 12 in rianimazione (dato stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono diminuiti di 216 unità e raggiungono quota 6.177.

Questi i dati dei nuovi casi ripartiti per fasce di età:

17 tra 0-2 anni

10 tra 3-5 anni

40 tra 6-10 anni

20 tra 11-13 anni

20 tra 14-18 anni

110 tra 19-39 anni

131 tra 40-59 anni

40 tra 60-69 anni

23 tra 70-79 anni

31 di 80 anni e oltre.

Le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 24.

Le dosi di vaccino raggiungono 1.172.841 somministrazioni, di cui 420.810 seconde dosi e 303.191 terze dosi. Oggi i guariti sono 652 in più, per un totale di 127.780 da inizio pandemia.

Il punto in Alto Adige

Ancora un decesso in Alto Adige per le conseguenze dell’infezione da Sars-CoV-2. Si tratta di un uomo fra i 60 ed i 69 anni. Il totale delle vittime della pandemia dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 1.392.

I laboratori dell’Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 801 nuovi casi positivi: 71 sono stati rilevati sulla base di 805 tamponi pcr (160 dei quali nuovi test) e 730 sulla base di 7.468 test antigenici. L’incidenza settimanale per 100.000 abitanti è scesa a 1.054 (mento 37 rispetto ad ieri).

Sono sempre 89 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono 6, uno in meno rispetto ad ieri. Altri 104 pazienti (ma il dato è aggiornato al 14 febbraio) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti), mentre 16 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.846 (336 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 1.058 per un totale di 172.505.

In breve

A Feltre e Belluno, si sono negativizzati gli ultimi due pazienti covid positivi ricoverati in terapia intensiva: le terapie intensive dell’Ulss Dolomiti sono covid free. I pazienti ricoverati in questa quarta ondata in terapia intensiva sono stati, da dicembre, 27. Gli ultimi due pazienti covid, seppure negativizzati, rimangono al momento ricoverati in Terapia Intesiva per il proseguo delle cure. «Ci auguriamo di non dover attivare nuovamente posti letto covid in Terapia Intensiva, anche se il numero di ricoveri in area non critica rimane stabile», commenta il Direttore Generale Maria Grazia Carraro, «le vaccinazioni ci hanno consentito di gestire l’elevato numero di contagi ,che ha caratterizzata la quarta ondata, con una minore pressione sugli ospedali rispetto alle altre, ed in particolare allo scorso autunno-inverno. Questa buona notizia non deve far abbassare la guardia sulle misure di prevenzione e sull’importanza della vaccinazione».