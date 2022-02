Cassa rurale Dolomiti avverte: attenzione alle truffe online e alle frodi informatiche

L’invito è a prestare la massima attenzione

NordEst – Truffe in rete sempre più diffuse. Proprio per questo Cassa rurale Dolomiti invita in questi giorni tutti gli utenti a porre la massima attenzione alle modalità che spesso sono utilizzate dai truffatori per attuare frodi online, anche di importi notevoli.

I codici personali

Credenziali (nome utente e password), PIN e codici di conferma (token e OTP) sono informazioni strettamente confidenziali che solo il cliente deve conoscere, da non divulgare mai in rete. Nemmeno la banca o un servizio di Assistenza, li chiederà mai, né via email né al telefono, né mediante l’invio di link.

Contattare solo numeri noti

Diffidare sempre da messaggi o telefonate che generano un falso senso di urgenza o che chiedono dati riservati. In questi casi, è importante contattare immediatamente la filiale di fiducia, solo mediante i numeri possesso.Nel caso di problematiche di sicurezza, la banca chiederà un contatto diretto con la filiale di fiducia o l’assistenza ai numeri già noti.