A Imèr torna la Sagra di San Pietro e San Paolo il 29 e 30 giugno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fine settimana di festeggiamenti per i Santi patroni del paese

di Martina Filippi Gilli

Imèr (Primiero) – Si celebra nel prossimo fine settimana, la sagra patronale del paese che mantiene salde radici nel forte spirito religioso, lega la comunità e celebra i propri santi protettori Pietro e Paolo.

Domenica mattina, è prevista la solenne santa messa seguita dalla sfilata per le vie del borgo. Oltre al parroco don Nicola Belli e ai molti fedeli, partecipano alla celebrazione e alla sfilata anche le autorità civili e militari, i Vigili del Fuoco, gli Alpini e il Corpo musicale folkloristico di Primiero. Un vero e proprio evento.

La festa proseguirà poi con lo stand gastronomico, i mercatini dell’artigianato, i giochi in piazza, tanto sport, oltre a musica e spettacoli all’insegna dell’allegria.

Il programma dell’evento

Sabato 29 giugno

9.00 – Mini Imèr Bike (ritrovo)

12.00 – Pasta Party14.00 – Giochi e Schiuma Party con i Vigili del Fuoco

14.30 – Na-Tour: En giro par le giare de Imèr

15.00 – Prove di Spàcere: il gioco dei birilli trevigiani

16.30 – Merenda a pane e nutella

17.00 – Imèr de Entre vs. Imer de Fora: sfida calcistica

19.00 – Polenta, luganeghe, e boccali in alto alle Siéghe, con la Pro Loco, il Gruppo Alpini e i VV.F.

21.00 – Concerto della band “i Tirataie”

Domenica 30 giugno

dal mattino – Creativi in piazza: mercatini dell’artigianato locale

10.00 – Santa Messa e sfilata col Corpo musicale folkloristico di Primiero

12.00 – Pranzo in centro a cura dei ristoranti Miravalle e Al Bivio. Dolci del Gruppo missionario di Imèr

14.00 – Consegna delle opere del 3° Simposio di scultura su legnodalle

14.30 – Giochi per bambini e ragazzi con il gruppo parrocchiale nel pomeriggio – Rino Live Music Show!

15.00 – Spèteme che rue Trail (ritrovo)

17.30 – Spettacolo! di Fabio Mastro Bolla

19.00 – Pasta Party