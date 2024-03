A Caoria nel Vanoi, nuovo possibile attacco dei lupi nei pressi del paese: uccisa una cerva

Verifiche in corso sull’uccisione di una cerva ritrovata senza vita nel paese in piena notte

Caoria (Trento) – La notte tra giovedì e venerdì, verso le 3,30, alcuni lupi, nel giardino della casa del demanio – ex stazione forestale, nei pressi del centro del paese di Caoria, avrebbero sbranato una cerva (nella foto sfocata dalla redazione ndr). Le conferme arrivano da alcuni residenti in zona, che avrebbero avvistato – in diversi momenti – alcuni lupi in varie aree del paese, ma le verifiche sono in corso, per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Nelle valli di Primiero e Vanoi il lupo è presente ormai da tempo. In varie situazioni, i piccoli allevatori locali hanno fatto presente la necessità di intervenire con provvedimenti urgenti. Molte – in zona Primiero – sono state le pecore sbranate in questi ultimi anni, così come è avvenuto nelle vicine valli di Fassa e del Bellunese.

Il lupo è ricomparso in Trentino da 10 anni

Con una presenza in costante aumento a cui il Muse di Trento ha dedicato un incontro d’approfondimento. Attualmente è in corso un censimento scientifico, con il precedente che aveva calcolato 266 esemplari nel 2021 per l’area alpina centro-orientale. Un dato che sarà inevitabilmente superato. Attualmente si possono stimare tra i 20 e i 30 branchi in Trentino. Ogni branco è composto mediamente da 4-5 esemplari più i cuccioli, che possono anche sfiorare la decina. E la diffusione in Trentino è ormai capillare.

Nel corso dei mesi invernali, i lupi tendono a frequentare maggiormente rispetto ai mesi estivi le quote medio-basse, in particolare laddove le condizioni di innevamento spingono le prede principali del lupo (gli ungulati selvatici) versi i versanti più soleggiati e le zone sgombre di neve. A ciò si aggiungono gli spostamenti dei giovani adulti che, soprattutto nei mesi invernali, abbandonano i branchi di origine alla ricerca di un nuovo territorio e di un partner. I soggetti in dispersione possono compiere spostamenti esplorativi che, come ordine di grandezza, possono andare dalle decine alle centinaia, e in qualche caso alle migliaia di chilometri, anche attraverso zone densamente infrastrutturate dall’uomo.

Gli avvistamenti nel 2024

Anche a febbraio 2024 gli avvistamenti di lupo registrati dai Servizi competenti sul territorio provinciale sono stati molti, una media di circa uno al giorno; ad essi si aggiungono rinvenimenti di piste su neve, predazioni/alimentazione su selvatici, fototrappole. Sono nove, invece, gli episodi di predazione o ferimento a carico di animali domestici registrati nel mese (in tre casi asini, in un caso un vitello, per il resto ovicaprini).

Il 2 febbraio è stata investita e uccisa una lupa a Predazzo; un’altra è stata investita e uccisa il 12 febbraio a Borgo Valsugana. Il 20 febbraio a Castel Ivano, è stata narcotizzata e poi soppressa con farmaco eutanasico una giovane lupa paralizzata agli arti posteriori (causa colonna vertebrale fratturata, verosimilmente a seguito di investimento stradale). Infine si segnala la presenza di lupo/i confidenti in val di Fassa; sono state effettuate uscite mirate alla dissuasione, con esito negativo.

