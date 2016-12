“Il piacere di leggere”, al via una nuova Rassegna letteraria a Primiero (TUTTI GLI APPUNTAMENTI)

Da dicembre a gennaio rassegna letteraria presso il Palazzo delle Miniere a Primiero. Molti gli eventi culturali nel fine settimana ai piedi delle Pale

di Liliana Cerqueni

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) - Siamo troppo occupati, non abbiamo più tempo per leggere, esistono altre priorità alla lettura, non riusciamo a concentrarci, siamo di fretta. C’è qualcosa che non torna, in queste affermazioni che adottiamo ormai con frequenza per dichiarare il nostro rapporto con la lettura. Il nostro odierno approccio alla lettura è molto diverso rispetto quello di cinquant’anni fa e ne dobbiamo prendere atto.

Riservarsi uno spazio proprio aiuta ad “uscire dal flusso del tempo” per “entrare in un tempo personale della mente e dell’anima”. Leggere diventa un arricchimento non solo culturale ma anche intellettivo, sociale, etico e morale. Fa circolare idee, condividere pensieri, trovare ispirazioni per nuove visioni e versioni, aiuta a formulare proposte e dare vita a progetti. Favorisce anche il sogno, che è alla base dei grandi desideri che, tradotti in azioni, generano grandi cose. Ci sono libri che consideriamo “nostri” perché hanno segnato le nostre tappe evolutive o perché ci hanno lasciato dentro qualcosa di particolarmente significativo; libri in cui ci siamo specchiati ed abbiamo riconosciuto molto di noi; libri che ci hanno divertito e aiutato ad allentare tensioni; pagine dalle quali sono uscite parole che in qualche modo ci sono entrate dentro e hanno lasciato il segno.

E’ cambiata la gestione del tempo ed è pensiero comune che ritagliarsi un’ora per accostarsi ad un libro è difficoltoso. Ma ciò non è sufficiente per assolvere questo evidente allontanamento dalle pagine dei libri che rimangono sempre una insostituibile fonte di crescita. Immergersi nella lettura implica disponibilità, volontà di dedicare parte del proprio tempo a questa attività, consapevoli che ogni storia, ogni pagina, ogni singola parola sono un dono che riceviamo e che noi stessi passiamo ad altri.

Tenere in mano un libro e sfogliarne le pagine, non è esattamente come reggere un tablet e scorrere con l’indice lo screen ma in qualunque dei casi la lettura ci tiene compagnia in viaggio, nelle nostre pause, prima di addormentarci e in ogni momento decidiamo di concederci il piacere di un buon racconto, un affascinante romanzo, un’intensa esperienza di vita, una storia fantastica o un più realistico documento storico. Gli incontri si svolgeranno nella sala grande del Palazzo delle Miniere a Primiero (Trento) e saranno coordinati da Sandro Dalla Gasperina.

La Rassegna letteraria organizzata dalla Bottega dell’arte vedrà come ospiti autori di generi letterari diversi:

Venerdì 2 dicembre 2016 – ore 20.30: MARIAPIA VELADIANO con “Una storia quasi perfetta”

Venerdì 13 gennaio 2017 – ore 20.30: ANDREA MOLESINI con “La solitudine dell’assassino”

Venerdì 27 gennaio 2017 – ore 20.30: CINZIA TANI con “Donne pericolose”

I genitori ti insegnano ad amare, ridere, correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali. (Helen Hayes)

Altri appuntamenti locali

Santa Barbara 2016 Distretto locale Vigili del fuoco

Santa messa solenne sabato 3 dicembre a Canal San Bovo.

A seguire in Teatro consegna benemerenze

Dieci anni per il “Botìro di Primiero”

Sabato 3 dicembre – Fiera di Primiero – Palazzo delle Miniere, ore 17.30

Arriva San Nicolò

Lunedì 5 dicembre nei seguenti paesi:

Imèr ore 16.30 in piazza Municipio

Mezzano ore 17.15 presso l’oratorio

Caoria Oratorio Parrocchiale, ore 20.00

Mercatini di Natale

Siror dalle 10.30 alle 18.30

Orario apertura

Novantissima 2016

Lanterna Verde Tonadico

Mercoledì 7 dicembre ore 22:00

Primiero Dolomiti Festival

Concerto evento con i Solisti della Fenice di Venezia, sette prime parti

soliste dell’orchestra del prestigioso Teatro Veneziano.

Giovedì 8 dicembre Mezzano – Centro Civico, ore 20.30

Angolo Artigianale Natalizio

Ex Sieghe, dalle 10 alle 20

da Giovedì 8 dicembre a Imèr

Tutti gli orari e le iniziative

La Fiera di Natale

Centro Fiera di Primiero

da giovedì 8 dicembre

Sos da Primiero 1966 – 2016

Speciale 50° Alluvione - Palazzo delle Miniere

Giovedì 8 dicembre per tutta la mattinata

Speciale Stazione Radioamatoriale (al terzo piano)

con collegamenti radio in tutto il mondo. Saranno presenti

due dei cinque radioamatori che hanno partecipato

alla radioassistenza nel novembre 1966.

Primiero e lo spartiacque del ’66,

Inaugurazione mostra itinerante in Comunità

da Giovedì 8 dicembre 2016 ore 17.30

Giornata Internazionale della Montagna

Venerdì 9 dicembre Pieve–Oratorio ore 20.30

In occasione della giornata internazionale della montagna, serata

interamente dedicata alla montagna con la grande alpinista italiana

Nives Meroi con le Aquile di San Martino.