Incendio boschivo martedì pomeriggio a Mezzano: fiamme sotto controllo

Torna il “Get Vertical Winter Camp”, per vivere le suggestioni della montagna in quota Trentino – Dal 12 al 15 marzo tornerà per il terzo anno consecutivo sulle Pale di San Martino il Salewa Get Vertical Winter Camp, che darà l’opportunità di toccare con mano l’esperienza del freeride più impegnativo in compagnia degli atleti del […]