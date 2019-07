Hellas Verona in ritiro a Mezzano, Jeep Camp a San Martino di Castrozza e Orienteering a Primiero: settimana ricca di appuntamenti ai piedi delle Pale

Print This Post

Molti gli eventi in questa settimana di luglio. C’è attesa pe ril ritorno dell’Hellas appena promosso nuovamente in A

NordEst – Con il nuovo allenatore Ivan Juric, l’Hellas Verona si prepara ad affrontare la stagione del ritorno in Serie A dopo la promozione ottenuta ai playoff di B. La squadra inizia il ritiro a Primiero mercoledì 10 luglio, mentre il 4 agosto è prevista l’amichevole contro la Spal a Ferrara.

Via libera ufficiale in queste ore al programma completo degli allenamenti e delle amichevoli per l’Hellas Verona nel corso del ritiro di #Primiero2019.

Ufficializzata anche la terza amichevole, un test match in famiglia che avrà luogo sabato 20 luglio alle 17. L’intero programma si svolgerà presso il centro sportivo intercomunale di Mezzano (Trento). Dal 23 al 30 luglio saranno invece di scena a Feldkirchen, in Austria.

Mercoledì 10 luglio: raduno e partenza per il ritiro

Giovedì 11 luglio: allenamento mattutino (ore 10) / allenamento pomeridiano (ore 17)

Venerdì 12 luglio: allenamento pomeridiano (ore 17)

Sabato 13 luglio: allenamento mattutino (ore 10) / allenamento pomeridiano (ore 17)

Domenica 14 luglio: Hellas Verona-US Primiero (ore 17)

Lunedì 15 luglio: allenamento mattutino (ore 10) / allenamento pomeridiano (ore 17)

Martedì 16 luglio: allenamento pomeridiano (ore 17)

Mercoledì 17 luglio: allenamento (ore 10) / Hellas Verona-Top 22 Calcio Dilettante (ore 17)

Giovedì 18 luglio: allenamento pomeridiano (ore 17)

Venerdì 19 luglio: allenamento mattutino (ore 10) / allenamento pomeridiano (ore 17)

Sabato 20 luglio: Hellas Verona Home-Hellas Verona Away (ore 17)

Domenica 21 luglio: allenamento mattutino (ore 10)

Village, camp e store per i tifosi

#PRIMIERO2019 – HELLAS VERONA SUMMER VILLAGE (Mezzano)

Tutti i giorni, dalle 9.30-12.30 e 15-19.30, l’intrattenimento firmato Young Man Animation. Giochi e attività per i grandi e i più piccoli e inoltre, a chiudere ogni giornata, l’incontro per foto e autografi con i calciatori gialloblù.

#PRIMIERO2019 – HELLAS STORE (Mezzano)

All’interno dell’Hellas Village, i prodotti ufficiali gialloblù e la nuova collezione firmata Macron per la stagione 2019/20. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

#PRIMIERO2019 – HELLAS CAMP (Imer)

Nella modalità Day e Full Camp, due settimane insieme agli istruttori qualificati gialloblù.

8/7-20/7: Day e Full Camp

#PRIMIERO2019 – EVENTI DELLA LOCALITÀ

– Martedì 16 luglio: Cinebrolo (ore 21.30, Mezzano)

– Venerdì 19 luglio: The Night Primiero (ore 18.30, Transacqua)

– Sabato 20 luglio: Concerto dei Carmeni (ore 21.30, Mezzano)

Altri eventi a Primiero

Primiero Orienteering Week 2019. Dal 9 al 13 luglio lanterne protagoniste da passo Valles alla Val Canali. Tre tappe per una gara di orientamento che si tiene in una splendida cornice ambientale. Due prologhi ufficiali disponibili nei giorni precedenti la 3 giorni. Primiero O Week è una competizione per tutti: tecnica e impegnativa per gli esperti ma anche accessibile per le famiglie. Sarà una splendida gara di orienteering in una cornice ideale per questo sport. Tutti gli aggiornamenti dal campo gara