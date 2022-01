Covid: in Trentino zero decessi e meno di 1.100 positivi. In Alto Adige 2 decessi e 1.225 casi

Si allunga la lista delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: altre due persone (una 80enne ed un 60enne, secondo quanto rende noto l’Azienda sanitaria provinciale) sono decedute per le conseguenze dell’infezione. in Trentino la situazione migliora lentamente: ecco i dati del 24 gennaio

Trento/Bolzano – Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino, rende noto un altro migliaio di nuovi contagi e fortunatamente nessun decesso avvenuto per covid nelle ultime 24 ore. Sono 16 i casi positivi al molecolare (su 252 test effettuati) e 1.078 all’antigenico (su 5.819 test effettuati). I molecolari confermano anche 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sul fronte ricoveri i pazienti attualmente in ospedale sono 169, di cui 24 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 7 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono 26.401; +994 i nuovi guariti, per un totale di 83.269 da inizio pandemia. Aumenta il numero delle classi in quarantena, ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 465.

Questa la distribuzione per fasce di età tra i nuovi casi intercettati:

43 tra 0-2 anni;

56 tra 3-5 anni;

108 tra 6-10 anni;

63 tra 11-13 anni;

63 tra 14-18 anni;

268 tra 19-39 anni;

371 tra 40-59 anni;

67 tra 60-69 anni;

19 tra 70-79 anni;

18 tra gli anziani di 80 e più anni. I vaccini hanno raggiunto quota 1.103.827, di cui 405.959 seconde dosi e 252.740 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Il totale dei decessi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è ora di 1.342. I nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore, sono 1.225. Di questi, 59 sono stati rilevati sulla base di 490 tamponi pcr (161 dei quali nuovi test) e 1.166 sulla base di 7.134 test antigenici.

Diminuiscono i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, due in meno rispetto ad ieri. Aumentano, invece, i pazienti nei normali reparti ospedalieri (sono 108, due in più) e quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco (sono 72, quattro in più). I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 63, ma il dato è aggiornato solo al 17 gennaio scorso.

In calo anche le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 32.555 (553 in meno). Quelle dichiarate guarite sono 1.792 per un totale di 120.697.