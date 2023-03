Gruppo Cassa Centrale: utile 2022 a 562 milioni (+70%) mentre aziende e famiglie subiscono la crisi

Posted on

Si è concluso giovedì pomeriggio un difficile intervento degli uomini del Soccorso alpino trentino in Val Taviela sopra Pejo, a quota 2300 metri, per il recupero di due sciatori travolti da una valanga Trento – Travolto da una valanga un maestro di snowboard della Val di Sole. E’ ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in […]