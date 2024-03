Incidente a San Lorenzo Dorsino: 59enne muore mentre lavora al suo mezzo

La vittima è Zeffiro Bosetti, un 59enne che stava facendo lavori di manutenzione al suo mezzo

Trento – Incidente mortale in casa, nel garage dell’abitazione, a San Lorenzo Dorsino. Un uomo di 59 anni stava eseguendo lavori di manutenzione ad un mezzo, quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato dallo stesso. I vigili del fuoco sono intervenuti per sollevare il furgoncino e liberare l’infortunato.

In zona, oltre ai sanitari con ambulanza e automedica, è arrivata anche l’equipe medica a bordo dell’elicottero che ha a lungo, ma inutilmente, tentato le manovre di rianimazione dello sfortunato 59enne. L’uomo è morto sul posto. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda sulla dinamica dell’incidente.