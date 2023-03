In moto con esplosivo artigianale, arrestato un uomo in Trentino

Preparava furto con altre 3 persone, in corso indagini Questura

Trento – Gli agenti della Polizia di Stato di Trento hanno arrestato un uomo di 38 anni per possesso di esplosivo e ricettazione. L’uomo – informa la Questura – è stato individuato dal personale in borghese impiegato nei servizi di prevenzione in Vallagarina a bordo di una motocicletta risultata poi rubata.

Alla vista dei poliziotti, la moto, che viaggiava in coppia con un altro mezzo, ha aumentato la velocità, rendendo così necessario l’inseguimento. Gli agenti sono poi riusciti a bloccare un solo motociclista dei quattro a bordo dei due mezzi, in possesso di una borsa contenente arnesi per lo scasso e un dispositivo artigianale contenente esplosivo. Secondo la ricostruzione della Questura, i quattro stavano preparavano un furto.

L’uomo, con diversi precedenti, è stato arrestato per tentato furto e fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi, denunciato per ricettazione della moto su cui viaggiava e trasferito presso il carcere di Trento. Nei confronti degli altri tre malviventi sono in corso specifiche indagini per la loro individuazione.

In breve

Rauti, ‘truppe alpine risorsa preziosa per difesa e sicurezza’. Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ha incontrato oggi a San Candido le penne nere del Comando Truppe alpine dell’Esercito impegnate nella fase finale dell’esercitazione “Volpe bianca” 2023.

Minacciato con una pistola a Trento, indaga la Questura. Tentano una rapina a mano armata in centro a Trento, ma fuggono sentendo l’arrivo di alcuni passanti. È quanto accaduto nella notte di lunedì scorso in via Santa Croce. Indaga la polizia di Trento.

Droga: tre persone arrestate dalle volanti a Bolzano. Tre persone sono state arrestate per droga da agenti della questura di Bolzano. I primi due, che si trovavano a bordo di un’auto, sono stati fermati da una volante per un controllo.

Aggressione orso Trentino: sit-in contro abbattimento Mj5. Gli esponenti di cinque associazioni animaliste del Trentino hanno organizzato un sit-in in piazza Dante a Trento, sulla porta d’ingresso del Palazzo della Provincia, contro l’abbattimento dell’orso ì Mj5.