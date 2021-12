Green pass Italia, Speranza: “Durerà 6 mesi, booster dopo 4”

Via libera al decreto Natale che prevede mascherine obbligatorie anche all’aperto, Ffp2 in alcuni ambiti ed estensione del super Green pass

NordEst (Adnkronos) – La durata del green pass scende a 6 mesi dall’1 febbraio. Mascherina obbligatoria all’aperto anche in zona bianca. Ffp2 sui mezzi pubblici, nei cinema e nei teatri.

La durata del Green pass si riduce da 9 mesi a 6 mesi e le autorità sanitarie sono al lavoro per anticipare a 4 mesi la dose booster del vaccino anti Covid. Novità anche per il super Green pass e poi mascherine obbligatorie anche all’aperto e Ffp2 in alcuni ambiti. A fare il punto è il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha varato le nuove misure con il decreto Natale.

