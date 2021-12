Buone Feste dalla Comunità, dai Parroci e dai Comuni di Primiero Vanoi Mis (VIDEO)

Posted on

Benno Neumair, il 30enne indagato dal 18 gennaio dalla Procura di Bolzano per il presunto omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi dal 4 gennaio scorso, rimane in carcere. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari, Carla Scheidle, in seguito all’interrogatorio di convalida del fermo Bolzano – […]