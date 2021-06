Grave incidente a San Martino di Castrozza: soccorso centauro uscito di strada

Intervento dell’elisoccorso poco prima di San Martino di Castrozza, per un centauro di 39 anni, caduto autonomamente in moto

San Martino di Castrozza (Trento) – Grave schianto in moto mercoledì mattina verso le 12 lungo la sr 50, all’altezza delle strette curve che conducono a San Martino di Castrozza.

Per cause in corso di accertamento, un centauro di 39 anni, con una moto da strada, è uscito autonomamente dalla carreggiata, sbattendo prima contro un muretto e terminando poi la corsa contro il guard rail a bordo strada, procurandosi ferite molto serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e di seguito l’elicottero che ha verricellato l’equipe medica sul luogo dell’incidente.

In zona hanno operato anche i carabinieri della stazione di Primiero e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza coordinati dal comandante Marco Bancher. Poco dopo i primi soccorsi, il trasferimento del ferito – si tratterebbe di un giovane residente in Veneto – al Santa Chiara di Trento in condizioni gravi.