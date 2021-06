Malore in casa a Caoria nel Vanoi: la rapidità di Trentino Emergenza salva vite nelle valli (VIDEO)

Posted on

Intervento deciso in seguito al crollo parziale delle opere costruite in precedenza Belluno – La frazione di Pianaz in Val di Zoldo (Belluno) è stata pesantemente colpita dall’alluvione del 1966 che, fra l’altro. causò un profondo e ripido dissesto in sinistra orografica del torrente Maè. A seguito di quell’evento fu realizzato un muro d’argine della lunghezza […]