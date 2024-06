Presunte molestie di un padre sulle figlie in Trentino: 38enne in carcere

Indagine partita dal sequestro del cellulare

Trento – Gli agenti della della Squadra mobile di Trento hanno fermato un trentino di 38 anni, ora indagato per detenzione di materiale pedopornografico e per aver compiuto atti sessuali con le due figlie, rispettivamente di 9 e 5 anni. L’indagine è partita in seguito al sequestro del cellulare dell’uomo nell’ambito di un altro procedimento penale e al rinvenimento sul dispositivo di alcune fotografie.

L’attività investigativa e la perquisizione domiciliare, disposte dalla Procura di Trento, avrebbe permesso di accertare che le foto erano state scattate nell’abitazione dell’uomo e che le presunte vittime erano le figlie. Il 38enne ha diversi precedenti, in particolare per reati contro la persona e il patrimonio.

Era stato arrestato lo scorso anno, a seguito di un’articolata indagine condotta sempre dalla Squadra mobile di Trento. Al momento del fermo si trovava agli arresti domiciliari. Data la gravità dei reati contestati e il rischio di fuga, il magistrato titolare delle indagini ha chiesto la misura cautelare in carcere, convalidata nella mattina dal gip.