Sfreccia a quasi 200 km/h ad Isera: autovelox lo inchioda

Per il conducente, sanzione di 800 euro, sospensione e perdita di 10 punti della patente

Isera (Trento) – Operativo dal 6 febbraio l’autovelox installato al Mossano di Isera, ha registrato fin da subito dati notevoli. L’automobilista che viaggiava a 196km/h procedeva in direzione Rovereto. L’infrazione tra l’altro non è avvenuta in piena notte ma in un orario serale in cui il traffico è tutt’altro che assente. Oltre a questa, clamorosa, sono decine le contravvenzioni che dal Comando della Polizia Locale di Rovereto, partiranno agli automobilisti che hanno infranto il limite dei 70km/h. Per l’autista che è sfrecciato a 196 km/h una multa il cui pagamento in misura ridotta prevede un esborso di 800 euro oltre alla sospensione e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

In breve

Val di Fassa, vacanza col cane guida rifiutata. Interviene la Onlus e l’hotel fa retromarcia. E’ successo a Moena. La turista non vedente pubblica sui social la vicenda e denuncia la discriminazione fino all’intervento della Onlus e il ripensamento dell’hotel.

Rovereto, la ladra degli abbracci stringe la sua vittima per rubare gioielli. A Primiero e in altre valli vicine, i “truffatori del resto”. Almeno due episodi nei primi giorni di febbraio in Vallagarina: una giovane si avvicina alla vittima con un pretesto, chiede delle informazioni, il contatto diventa sempre più stretto fino all’abbraccio e poi la ragazza si allontana. Solo più tardi le sue vittime si accorgono che la collana che indossavano è sparita. Nelle scorse settimane invece, truffa del resto in alcuni locali della zona. Un raggiro molto noto. Vede i clienti-ladri che si mettono in azione alla cassa dei negozi, portandosi a casa quello che acquistano e assieme ad esso più soldi di quanto hanno speso, creando spesso caos nel locale. I carabinieri di Primiero e Feltre, cercano dei cittadini stranieri a bordo di una una Audi station wagon grigia, assieme ad un complice