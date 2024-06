Posted on

Presentato tema 3/a edizione, a Trento dall’8 all’11 ottobre Trento – La 3/a edizione del Festival dello sport, in programma a Trento dall’8 all’11 ottobre, sarà intitolata “We are the champions”. Il tema è stato presentato ufficialmente al Muse dai responsabili organizzativi Maurizio Rossini, amministratore unico di Trentino marketing, e Gianni Valenti, vicedirettore vicario della […]