Recuperato dall’elicottero un escursionista, affidato poi all’ambulanza a Primiero

Primiero (Trento) – Recuperato domenica mattina uno scialpinista di 31 anni, in difficoltà e trasferito in piazzola a Transacqua, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Il giovane è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Feltre per le cure del caso, in condizioni non gravi.

Guarda il video dei soccorsi