Dramma in stazione a Trento: un giovane di origini indiane travolto da un treno merci

E’ accaduto poco dopo le 19 di martedì 29 novembre, in stazione a Trento: una persona ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno

Trento – La vittima sarebbe un giovane di 36 anni, al momento dell’investimento aveva con sé una valigia. Il dramma avviene un mese e mezzo dopo un episodio analogo in stazione a Rovereto, dove il 10 ottobre scorso perse la vita Emiliana Urbani, 44 anni di Trambileno, docente al locale liceo scientifico Rosmini. Si sarebbe trattato di un drammatico incidente che ha visto coinvolto un convoglio merci in transito verso sud.

Inutile il tentativo di frenata da parte dei macchinisti che non hanno potuto evitare l’impatto. In stazione per i rilievi una squadra della Polfer di Trento impegnata a ricostruire l’accaduto e i vigili del fuoco del capoluogo. Difficile pensare ad un gesto estremo, tutto piuttosto farebbe propendere per un drammatico incidente. Da chiarire perché l’uomo non si sia accorto dell’arrivo in stazione del convoglio merci, visibile già in lontananza rispetto al punto in cui è avvenuto l’incidente. Il treno è rimasto bloccato sul binario 2 per alcune ore.