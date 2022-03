Giunta provinciale in trasferta a Borgo Valsugana: ecco i principali provvedimenti

Ad accogliere l’Esecutivo provinciale, il sindaco Enrico Galvan, i componenti di Giunta e Consiglio comunale, i dirigenti delle realtà scolastiche locali, gli studenti della seconda media dell’Istituto Degasperi, il parroco don Roberto Ghetta e altri rappresentanti locali

Trento – Accanto al sindaco di Borgo Valsugana, era presente venerdì mattina anche Nataliya Sofiychuk, giovane donna ucraina che vive da anni in questo territorio. Attraverso la sua presenza il sindaco ha voluto portare la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale al popolo ucraino.

“Ringrazio il primo cittadino per l’invito e tutti i presenti – ha detto il presidente Maurizio Fugatti – mi fa particolare piacere che ci siano qui gli studenti della seconda media di Borgo Valsugana che stanno facendo un percorso di cittadinanza attiva. Proprio giovedì sono stato a Lavis con un progetto che intende portare l’Euregio all’interno delle scuole per farlo conoscere alle giovani generazioni e soprattutto poter dialogare con loro. Credo molto in questi appuntamenti settimanali che la Giunta ha deciso di fare sui territori in quanto ci permettono di conoscere meglio le problematiche del territorio e poterle quindi affrontare con maggiore consapevolezza”.

