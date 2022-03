AstroSamantha, ad aprile una missione nel segno di Minerva

NordEst – Una civetta stilizzata il cui occhio è disegnato da una falce di luna gialla e una piccola Terra bianca: il logo della missione Minerva, che vedrà l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti impegnata in una missione di quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), ricorda l’animale sacro della dea romana della sapienza ed è un omaggio a uomini e donne che rendono possibili i voli spaziali.

