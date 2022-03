Covid, nessun decesso e meno ricoveri in Trentino, 3 vittime in Alto Adige con aumento ospedalizzazioni

La situazione aggiornata a sabato 12 marzo

Trento/Bolzano – Il Trentino registra un’altra giornata senza decessi causati da Covid-19. Ne dà conto il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 313 nuovi contagi: 5 casi positivi al molecolare (su 218 test effettuati) e 308 all’antigenico (su 3.044 test effettuati).

I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Notizie confortanti anche dal fronte ospedaliero. Attualmente i pazienti ricoverati sono 34, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano scese a zero. I nuovi guariti sono 241, per un totale che arriva a 137.875 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.195.035, di cui 425.552 seconde dosi e 319.754 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

L’Alto Adige registra oggi altri tre decessi di pazienti Covid. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.427. L’ultimo giorno senza decessi risale ad esattamente una settimana fa. I nuovi casi sono 523 (39 tramite pcr e 484 tramite test antigenici).

L’incidenza settimana continua a salire (761, ovvero +7 rispetto a ieri). Aumentano anche i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, che ora sono 60 (+3), ma calano quelli in terapia intensiva, dove attualmente si trova un unico paziente (-1). In quarantena sono 6.081 altoatesini, mentre 498 sono stati dichiarati guariti.