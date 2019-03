Elisoccorso a Mezzano per intervento sanitario sabato pomeriggio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dopo Imèr nei giorni scorsi in zona ‘Bus’, altro intervento sanitario anche a Mezzano sabato pomeriggio



Mezzano (Trento) – Intervento in codice giallo sabato pomeriggio a Mezzano, per una anziana di 82 anni soccorsa in Apsp a Transacqua.

Sul posto sono intervenuti autosanitaria, ambulanza ed elicottero atterrato poco dopo le 15 nella piazzola di Mezzano con il supporto dei Vigili del fuoco di zona.

La paziente – secondo quanto riferisce la centrale 118 Trentino Emergenza – è stata trasferita al Santa Chiara di Trento in codice giallo.

Guarda il video dell’intervento

di Nicoletto big Taufer