Giro d’Italia in Friuli-Venezia Giulia, ecco la tappa a San Daniele del Friuli

Il viaggio del Giro d’Italia è un’occasione unica per la promozione delle bellezze artistiche, storiche e gastronomiche del Belpaese

NordEst – Un’occasione di prestigio e un grande privilegio, dunque, poter essere “città di tappa” lungo l’iconico percorso che vede protagonisti i campioni delle due ruote. Al debutto in questa veste troveremo San Daniele del Friuli, perla incastonata nel cuore della Regione e luogo conosciuto in tutto il mondo come “città del prosciutto”. La tappa numero 16 del Giro d’Italia, in programma martedì 20 ottobre, prenderà l’avvio dalla città di Udine per poi arrivare nel cuore del borgo di San Daniele del Friuli.

Info tecniche e curiosità sul percorso

La tappa sarà decisamente movimentata e per i primi 150 chilometri si snoderà in un appassionante saliscendi sulle Prealpi Giulie, prima di giungere al finale di circuito intorno al borgo di San Daniele. Nella parte iniziale della gara sono presenti tre Gran Premi della Montagna (traguardi intermedi di un certo rilievo, abbreviati spesso in ‘GPM’) di intensità media. Si tratta della Madonnina del Domm, lungo e più ripido, e poi di Monte Spig e Monteaperta. I corridori affronteranno i tratti di montagna su strade di larghezza media, quelli di pianura invece si snoderanno attraverso ampi rettilinei.

I ciclisti affronteranno dunque il muro del Castello di Susans (vi sono pendenze a crescere fino al 16%), per poi passare al Monte di Ragogna e successivamente all’ingresso nella Città di San Daniele del Friuli. Questo circuito verrà percorso per altre due volte. A questo punto i campioni si avvicineranno all’arrivo, previsto al terzo passaggio dell’anello su Via Umberto I in pieno centro a San Daniele del Friuli. È qui che verranno affrontati alcuni strappi che culmineranno al chilometro conclusivo, dove ciascun campione in volata cercherà di mettere la ruota anteriore davanti agli altri.

Ciclismo, cultura e gastronomia: così il Giro promuove le tipicità

San Daniele del Friuli per la prima volta nella storia sarà città di tappa al Giro d’Italia e vedrà sfilare tra le sue strade i campioni della “corsa rosa” per eccellenza. Questa rappresenta un’opportunità importante oltre che una vetrina di grande prestigio per un borgo che, a dispetto delle dimensioni contenute, è conosciuto nel mondo per un prodotto sinonimo di eccellenza food. È qui che infatti si produce il Prosciutto di San Daniele, simbolo dell’agroalimentare made in Italy a livello internazionale.

Siamo nella zona chiamata “anfiteatro morenico”, dove c’è un microclima irripetibile e tale da favorire la migliore stagionatura delle cosce di suino. A San Daniele del Friuli si incontrano la brezza marina adriatica e i venti freddi delle montagne: il fiume Tagliamento è naturale elemento regolatore. Le 31 aziende presenti nel territorio comunale sono le uniche a produrre il San Daniele DOP. L’alto valore nutrizionale e la facile digeribilità (grazie a una perfetta stagionatura, che non è mai inferiore a 13 mesi) sono elementi caratterizzanti un prodotto di pregio assoluto, totalmente naturale e privo di nitriti, nitrati e conservanti.

Cosa vedere a San Daniele del Friuli

Sport e turismo vanno a configurare un binomio molto interessante, capace di attirare gli sguardi e l’attenzione di un pubblico ricco e davvero trasversale. L’agonismo e la passione per una disciplina affascinante come il ciclismo si intrecciano e invitano ad andare alla scoperta di quei luoghi nei quali il percorso del Giro d’Italia si snoda.

Il borgo di San Daniele del Friuli non è solo il luogo dove si produce il San Daniele DOP. Il suo centro storico è ricco di perle di cultura, arte e storia tutte da scoprire. Da non perdere una visita alla Chiesa di Sant’ Antonio Abate che custodisce un ciclo di affreschi rinascimentali di grande pregio (la chiamano infatti ‘Cappella Sistina’ del Friuli) e alla Biblioteca Guarneriana, una delle prime biblioteche pubbliche d’Italia.