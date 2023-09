IT – Alert, giovedì 21 settembre test in Veneto: attenzione a possibili “allarmi” sui cellulari in zone di confine. In Trentino sarà il 26 settembre

Giovedì 21 settembre alle 12 tutti i cittadini, veneti e non, che si troveranno in Veneto, riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allertamento pubblico IT alert che, in caso di eventi calamitosi ed emergenze di vario tipo come quelle sanitarie, avvertirà la popolazione

NordEst – Lo strumento che viene sperimentato in queste settimane, non sostituisce quelli esistenti, ma aiuterà a mettere in guardia le persone in caso di pericolo. Il 21 settembre alle 12, tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Veneto suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggerlo. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento.

Superata la fase di test, IT-alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di Protezione Civile: in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense.

L’obiettivo del test è quello di far conoscere IT-alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati. In questa fase non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere.

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento

in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento 27 settembre in Liguria

in Liguria 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano