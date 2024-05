Chico Forti è rientrato in Italia

Dopo 15 anni dall’ultima sentenza di condanna per omicidio, il trentino che si è sempre dichiarato innocente torna in Italia

NordEst – Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato in Italia. L’aereo con a bordo Forti è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare: sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

Ad attenderlo anche la premier Giorgia Meloni. A riportarlo nel nostro paese un aereo dell’aeronautica militare. Dopo quasi 25 anni di carcere e 15 trascorsi dall’ultima sentenza passata in giudicato per l’omicidio di Dale Pike, Chico Forti (65 anni) che si è sempre professato innocente ha firmato l’accettazione della sentenza, stabilita dalla Corte d’appello di Trento davanti ad una corte federale americana.

L’accelerazione per l’iter del suo rientro in patria, un paio di mesi fa in occasione dell’ultima visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti lo scorso primo marzo. Ad attenderlo in Italia, le tante persone che lo hanno sostenuto a distanza in questi anni e in primis la mamma e lo zio Gianni. Forti sarà forse poi portato nella casa circondariale di Verona per espletare le successive procedure. Al momento non è ancora sicura la destinazione, data la visita del Papa, prevista in queste ore.