Sorriva, 39enne ferita gravemente in un frontale tra due auto

Poco dopo le 13.30 di martedì 16 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sorriva, in comune di Sovramonte, per un incidente frontale tra due auto che ha provocato il ferimento di una donna

Belluno – I vigili del fuoco, arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza le due auto, mentre la donna di 39 anni di Bassano del Grappa è stata portata con l’ambulanza in ospedale a Feltre, dove è giunta in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate verso le 16.

Sempre poco prima delle 13.30 di martedì un altro incidente stradale si è verificato a Sedico con il ferimento di un 24enne di Borgo Valbelluna che è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso di Belluno in condizioni di media gravità.