Il Giro d’Italia a Feltre sabato 27 maggio (TUTTI GLI ORARI)

La tappa 20 del 100° Giro d’Italia passerà per il centro di Feltre, ci saranno un traguardo volante in via Tezze e il rifornimento in viale Monte Grappa. In concomitanza con il passaggio del Giro si terranno due iniziative

A Piancavallo vince Landa Meana, Quintana strappa la maglia rosa a Dumoulin – Lo spagnolo si prende la rivincita dopo Ortisei. Il colombiano segue l’azione finale di Nibali (ora terzo) e vola al comando della classifica. L’olandese va in crisi sulla difficile salita finale.

Feltre (Belluno ) – Il Giro d’Italia numero 100 passa dala cittadina bellunese di Feltre. Alle 12:45 di sabato in Piazza Isola, la Comunità Villa San Francesco presenta il progetto “L’Italia rosa e selciata“, per ricordare il Primo Giro d’Italia.

Il progetto è stato elaborato dal giovane Emanuele Gaz, appassionato e conoscitore della vita del ciclismo in tutto il mondo, che ha studiato l’Italia del 1909, individuando per ogni Regione Italiana un fatto, una storia, un sogno, una persona.

Alle varie regioni è stato poi chiesta una pietra-simbolo, da ritenere vicina alle 20 storie individuate. Su queste pietre si vuole costruire il tracciato di un’Italia “selciata e rosa”, sulla quale far correre i sogni, antichi e moderni, dell’Italia perbene. Alle ore 13.00 in Largo Castaldi, si prevede inoltre la sosta ufficiale della carovana del 100° Giro d’Italia.

CIRCO PATUF – tutti i giorni fino a domenica 28 maggio – Il Comune di Feltre, in collaborazione con l’Associazione In Festival, visto il grande successo del maggio 2016, torna a proporre una compagnia di Circo Contemporaneo a Pra del Moro. Quest’anno si tratta del Circo Patuf, compagnia italo-argentina, che dal 19 maggio ha piantato le tende all’interno dell’anello di gara di Pra del Moro per presentare lo spettacolo “In Alto Mare”. Il Circo Patuf è composto da quattro artisti e due tecnici provenienti dall’Italia e dall’Argentina, uniti da una scelta di vita, oltre che artistica, una visione contemporanea dell’antica arte dello spettacolo viaggiante, aggiornata nelle chiavi per accedere all’immaginario fantastico che alberga in ognuno di noi. Sabato 27 anche alle ore 17.30 e domenica anche alle ore 15.00 e alle ore 18.30. E’ consigliata la prenotazione al n. 392.7342915.

BIO SU-PER CENTRO – sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle 9:30 alle 19:30, centro storico – Un finesettimana creato per riscorprire e rivivere il centro storico e i suoi protagonisti, in particolare tutte le realtà che promuovono la Biodiversità , Sostenibilità, le Buone Pratiche, nel Feltrino..ma non solo. Oltre alla mostra-mercato si potrà godere di iniziative di approfondimento e di interesse, quali incontri, esposizioni, dimostrazioni, dislcoati lungo il percorso, che verranno ospitati dalle vie, piazzette, palazzi e altri angoli e siti d’ interesse del centro superiore di Feltre: da Porta Imperiale a piazza Maggiore, e poi ancora su…fino al Castello, passando per piazzetta Trento Trieste, il giardino del Vescovado, la loggia del Palazzo degli Stemmi e il palazzo Pretorio, con la sua splendida Sala degli Stemmi, sede del Municipio di Feltre.

