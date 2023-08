Il Trentino e l’Euregio protagonisti ad Alpbach

Una piattaforma per lo scambio transfrontaliero e intergenerazionale, un brainstorming innovativo e uno sguardo comune verso il futuro: la Giornata del Tirolo che ha aperto il Forum europeo di Alpbach è un momento di incontro e una vetrina per il panorama dell’innovazione e della ricerca dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

Alpbach (Austria) – Tema centrale di quest’anno – nel “Villaggio dei pensatori” – la transizione energetica e il cambiamento climatico; esperti provenienti da Bruxelles e dall’intera Euregio hanno discusso insieme le sfide poste in questi ambiti. Dopo l’apertura ufficiale della Giornata, con la Santa Messa e il benvenuto tradizionale nella Kirchplatz accompagnato dalla Schützenkompanie e dalla Bundesmusikkapelle di Alpbach, il presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’Euregio Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il capitano del Tirolo Anton Mattle hanno preso parte alla cerimonia al Centro congressi, nel corso della quale sono stati assegnati anche gli Euregio Awards, dove i giovani ricercatori e innovatori trentini hanno ottennuto un brillante risultato.

Assegnati gli Euregio Awards

Quest’anno anche giovani ricercatori, imprenditori e sviluppatori dell’Euregio si sono confrontati con i temi centrali della Giornata del Tirolo 2023. Su oltre 60 candidature, sono 15 i partecipanti arrivati alla finale per presentare i loro approcci di ricerca e progetti innovativi negli ambiti della transizione energetica e della sicurezza dell’approvvigionamento. Nel corso della cerimonia, sei finalisti sono stati premiati dai presidenti.

“Il Forum Europeo di Alpbach nel ‘Villaggio dei Pensatori’ rappresenta simbolicamente e praticamente lo scambio transfrontaliero e intergenerazionale al fine di trovare insieme soluzioni innovative per le sfide centrali”. Con la transizione energetica e il cambiamento climatico, la Giornata del Tirolo di quest’anno si concentrerà su questioni fondamentali per il futuro dell’intera regione europea, ha sottolineato il presidente di EFA Treichl.

Premio Euregio Giovani Ricercatori Euregio 2023. 1° posto: Donato Scrinzi, Fondazione Edmund Mach (San Michele all’Adige, Trentino), progetto “Carbonizzazione idrotermale come intensificazione del processo per la produzione di biogas e co-compost di alta qualità da rifiuti organici urbani: il progetto C2Land”.

2° posto: Laura Battistel, Università di Trento, progetto “An investigation on humans’ sensitivity to environmental temperature” (percezione umana del calore e reazione a diversi stimoli esterni).

3° posto: Alessandro Sartori, Fondazione Bruno Kessler (Trento), “Ottimizzazione multi-obiettivo di una comunità energetica: un approccio integrato e dinamico per la decarbonizzazione completa nelle Alpi europee”.

Premio Euregio innovazione 2023. 1° posto:Tommaso Morbiato di Windcity, Rovereto (Trentino), progetto “Energia di natura variabile” (turbina passiva per la generazione di energia dal vento nelle città).

2° posto: Andreas Bangheri di Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H, Langkampfen, progetto “Invisible thermo unit” (piccole pompe di calore decentralizzate in appartamenti).

3° posto: Nicola Baraldi di Iridenergy Srl, Bolzano, progetto “Impianto innovativo di piro-gassificazione di biomasse” (conversione di rifiuti organici in biocombustibile di alta qualità).

Il think tank EuregioLab. Ad Alpbach oggi è stato lanciato anche l’EuregioLab: il think tank dell’Euroregione. Il gruppo di lavoro, composto da circa 20 esperti nel settore energetico dell’Euregio e diretto da Walter Obwexer, esaminerà ora in quali ambiti energetici occorrono provvedimenti transfrontalieri e come possono configurarsi. Entro l’autunno l’EuregioLab presenterà alla Giunta del GECT un documento di sintesi con le prime proposte concrete di soluzioni per la transizione energetica.

L’Euregio Walk. Come momento speciale della Giornata del Tirolo, quest’anno si è svolta per la prima volta l’Euregio Walk. Insieme a studenti, neodiplomati di varie professioni e altre persone interessate, le autorità hanno partecipato alla passeggiata lungo il sentiero “Mittleren Alpbacher Höhenweg” per confrontarsi sulle sfide del cambiamento climatico e sui vari approcci alle soluzioni. Un contributo è stato fornito dall’esperto del clima Michael Staudinger, già direttore dell’Istituto di Meteorologia e Geodinamica ZAMG. Alla malga Zirmalm, meta dell’escursione, è stata presentata un’applicazione, sviluppata dagli studenti della Fachhochschule di Kufstein, utilizzata per simulare e comprendere gli effetti di varie misure – dal potenziamento delle fonti di energia rinnovabili allo sviluppo di nuove tecnologie – sul nostro pianeta e sul clima.