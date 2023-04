Galleria di Arsiè: nuove chiusure e altri disagi dal 13 aprile al 6 maggio 2023 fra Trentino e Bellunese

Galleria di Arsiè, tornano le chiusure notturne e i disagi fra Bellunese e Trentino orientale

NordEst – Da giovedì 13 aprile 2023 traffico deviato in zona tunnel San Vito Arsiè (Belluno), dalle 21 alle 6 sulle Scale di Primolano. I camion diretti in Valsugana passeranno per la Feltrina. Ulteriori disagi in vista per il “bomba day” del 27 aprile a Cismon del Grappa.

Le nuove chiusure

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici e di sicurezza all’interno delle gallerie ‘Brenta’ e ‘San Vito’, sulla statale 50 Bis/Var “del Grappa e del Passo Rolle” nel tratto che collega Primolano ad Arsiè, in provincia di Belluno. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni è necessario chiudere al traffico le gallerie in entrambe le direzioni (Feltre/Belluno e Trento/Vicenza).

Al fine di contenere il più possibile i disagi al traffico la limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 6:00 a partire da giovedì 13 aprile fino a sabato 6 maggio.

Durante la chiusura la circolazione in direzione Feltre/Belluno potrà percorrere la SR50 Bis (vecchia strada nazionale per Belluno) passando per le scale di Primolano/Fastro per poi reimmettersi sulla statale 50 Bis/Var al km 5,200 all’altezza dell’Area Artigianale di Arsiè.

Il traffico leggero, ovvero i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, diretto a Trento o Bassano sarà indirizzato in uscita al km 5,200 della statale 50 Bis/Var sulla SR50 Bis fino allo svincolo con la strada statale 47 “Valsugana”.

Il percorso alternativo per i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate diretti verso Trento/Bassano è costituito dalla SR348 “Feltrina” con prosecuzione sulla SP26 in direzione Romano D’Ezzelino e sulla SP148 fino alla reimmissione allo svincolo con la statale 47 “Valsugana”.