Dolomiti, ultimi giorni di caldo e alta probabilità di temporali nel weekend

NordEst – Secondo le previsioni di Meteotrentino, venerdì e sabato sarà ancora molto caldo, ma il graduale calo della pressione associato ad infiltrazioni di aria più fresca in quota, favorirà – soprattutto nel pomeriggio-sera – lo sviluppo di rovesci e temporali. Questi ultimi, localmente intensi, a causa dei deboli flussi in quota risulteranno stazionari permettendo, su aree ristrette, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento ed occasionali grandinate.

Domenica affluirà aria più umida ed instabile: le precipitazioni saranno a tratti diffuse ed anche a carattere temporalesco con un netto calo delle temperature massime. Nei primi giorni della prossima settimana è atteso infine meteo variabile con precipitazioni sparse o a tratti diffuse ed anche a carattere temporalesco. Le temperature sono previste vicine o poco superiori alla media.

Tempo ben soleggiato con cielo sereno al mattino, salvo primi cumuli a ridosso delle cime. Al pomeriggio consueta attività cumuliforme, modesta sulle Prealpi, moderata sulle Dolomiti, localmente intensa e, allo stesso modo di giovedì, alcuni addensamenti saranno in grado di dar luogo a qualche fenomeno convettivo, ma sarà eccezioni in un contesto meteorologico tutto sommato buono ed estivo.Al mattino assenti. Nel pomeriggio/sera probabili isolati rovesci o temporali, specie sulle Dolomiti a ridosso del Trentino e dell’Alto-Adige (30-40%). Altrove la probabilità sarà pressoché assente (10%). Apporti pluviometri perlopiù modesti: 1-5 mm, solo singolarmente fino a 10 mm per temporali.Nelle valli in ulteriore lieve aumento con apice del caldo, mentre saranno pressoché stazionarie in alta quota. Previste punte di 33/35°C nelle conche prealpine e di 27/30°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m: min 18°C max 23°C, a 2000 m: min 15°C max 20°C; su Dolomiti a 2000 m: min 14°C max 21°C, a 3000 m: min 8°C max 11°C.Nelle valli deboli a regime di brezza, a tratti moderati durante le ore più calde; in quota deboli da ovest nord-ovest con qualche rinforzo erratico sulle cime più alte, a 5-10 km/h a 2000 m e 5-15 km/h a 3000 m.Minore spazio per i momenti soleggiati, più frequenti al mattino, e maggiore presenza della nuvolosità per precoce attività cumuliforme, anche intensa dalle ore centrali in poi e associata a fenomeni convettivi sparsi tra il pomeriggio e la sera. L’andamento termico risentirà dell’instabilità con attenuazione del caldo.Per gran parte del mattino pressoché assenti (10%). Dalle ore centrali in poi crescente probabilità fino ad alta per rovesci e temporali sparsi (70-80%) sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi, qua e là anche sulla pedemontana. La loro intensità non è ancora del tutto ben definita dai modelli.In generale leggera flessione, con minime alla sera in quota, salvo lieve aumento delle minime nelle valli. Nei settori più colpiti dall’instabilità, il calo sarà anche contenuto. Previste punte di 31/32°C nei fondovalle prealpini e di 24/26°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m: min 16°C max 20°C, a 2000 m: min 13°C max 16°C; su Dolomiti a 2000 m: min 11°C max 16°C, a 3000 m: min 5°C max 7°C.Nelle valli deboli a regime di brezza, a tratti moderati durante le ore più calde, e non saranno da escludere forti raffiche nelle fasi temporalesche. In quota deboli da nord-ovest, in rotazione dai quadranti orientali al pomeriggio/sera, con eventuali rinforzi nelle fasi instabili, a 5-15 km/h a 2000 m e 10-25 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 7. Tempo variabile a tratti instabile con molte nubi e limitate chance di schiarite. In un tale contesto il rischio di rovesci e di temporali sarà già ben presente al mattino, anche se la probabilità risulterà più alta al pomeriggio. Temperature massime in ulteriore calo, più sensibile nei settori interessati dalla maggiore instabilità. Venti moderati da sud-ovest in quota; deboli di direzione variabile nelle valli, con qualche rinforzo durante le fasi temporalesche.

lunedì 8. Nuvolosità irregolare, spesso ancora intensa nella prima parte del giorno fino a metà pomeriggio, spesso associata a rovesci e temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio attenuazione ed esaurimento dell’instabilità con rasserenamenti via via più frequenti. Temperature in ulteriore lieve calo, ma le massime saranno in leggera ripresa nelle valli qualora il sole del pomeriggio tornasse presto. Venti di nuovo a regime di brezza nelle valli; mentre risulteranno moderati disponendosi da nord nord-est in quota.