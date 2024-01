Frana Valbrenta, vertice in Prefettura: rischio traffico e disagi tir. Ferrovia Valsugana chiusa domenica, corse in bus (VIDEO)

Servizio garantito con bus sostitutivi. Pesanti danni al viadotto dopo i vari smottamenti in zona. Tempi lunghi per il ripristino: la frana ha spostato il viadotto di 7 centimetri. Stop ai mezzi pesanti sulla statale che collega Veneto e Trentino: dovranno deviare a Romano d’Ezzelino per Feltre

NordEst – Statale 47 e ferrovia rimarranno chiuse almeno per 45 giorni. È emerso infatti che, al momento, non ci sono le condizioni perché tecnici e operai di Anas e Rete Ferroviaria Italiana possano operare in sicurezza, riparare i danni e valutare la stabilità del viadotto: prima vanno rimosse tutte le porzioni della parete rocciosa che rischiano ancora di crollare. Il problema principale, è quello della riorganizzazione della viabilità. Tra le ipotesi, c’è quella di autorizzare il passaggio dei mezzi pesanti sulle vecchia Campesana in orario notturno o di anticipare all’alba la raccolta dei rifiuti.

La chiusura della ferrovia

Domenica 21 gennaio 2024 la circolazione lungo la ferrovia della Valsugana è sospesa tra le stazioni di Trento e Bassano del Grappa dalle ore 8.00 alle ore 14.00 causa lavori di manutenzione straordinaria. Il servizio sarà comunque garantito con dei bus sostitutivi, sui quali però non sarà possibile il trasporto bici. Gli orari degli autobus potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

A seguito del distacco franoso che lo scorso venerdì ha interessato anche i binari della linea in prossimità del confine con il Veneto, si ricorda che il servizio ferroviario è garantito tra Trento e Primolano, mentre le corse tra Primolano e Bassano sono effettuate con bus sostitutivi, con un aumento dei tempi di percorrenza dovuti alla deviazione del traffico su strade secondarie, che non consente di garantire le coincidenze con i treni. Il servizio prenotazione e trasporto biciclette è possibile solo nella tratta Trento-Primolano.

Pesanti disagi al traffico e tempi incerti

In zona è stato attivato il senso unico da nord a sud sulla provinciale Campesana, in destra Brenta. I varchi viari presidiati dalla polizia locale di Bassano e dagli agenti della stradale hanno di fatto impedito a qualsiasi mezzo superiore alle 3,5 tonnellate, compreso i camper, di circolare nelle due arterie della vallata dove la viabilità è aperta solo alle auto. La Ss47 è percorribile fino al semaforo di Carpanè e poi il traffico leggero viene fatto defluire in destra Brenta dove, attraversato il ponte Rialto, è possibile proseguire verso nord. Rimane invece dirottato sulla Feltrina quello pesante. Le corse dei treni sono state sostituite da un servizio bus che collega Bassano a Primolano fermando a tutte le stazioni ferroviarie.

In breve

È ancor grave al San Bortolo il bambino dk 6 anni, caduto dalla seggiovia delle Melette a Gallio. Ha trascorso la notte in terapia intensiva pediatria dove è stato trasportato in elicottero e in mattinata è stato operato al femore e al bacino. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose. Nelle prossime ore saranno sentiti i testimoni oculari.