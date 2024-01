Frana Valbrenta, SS47 chiusa e deviazione su Feltre, treni fermano a Primolano

Il distacco di materiale roccioso è avvenuto alle pendici del Grappa, all’altezza dell’abitato di San Marino frazione di Valbrenta. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto

NordEst – Un importante distacco di materiale roccioso si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 12 gennaio, lungo la strada statale 47 della Valsugana. È accaduto all’altezza dell’abitato di San Marino, frazione di Valbrenta. Massi e detriti hanno invaso oltre che le carreggiate anche i binari della linea ferroviaria Bassano-Trento.

La viabilità: aggiornamenti

Le corse della linea ferroviaria si fermano a Primolano. Sono in corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici di Rfi per consentire la regolare ripresa della circolazione lungo l’intera linea ferroviaria. Per quanto riguarda la viabilità, il collegamento è garantito dalla deviazione sulla SS50 bis/var che porta ad Arsiè (con il bivio per il Primiero), Feltre, Belluno o verso la pianura. Il Servizio Gestione strade sta provvedendo a informare gli utenti della chiusura e deviazione in atto con i pannelli a messaggio variabile posti sia lungo la tangenziale di Trento che lungo la Valsugana. Per il momento non si registrano particolari disagi al traffico. Nell’area della frana in territorio veneto sono in corso le verifiche e le successive pulizie e disgaggio. Per quanto riguarda la SS47, se le operazioni procederanno come previsto nei prossimi giorni potrà essere programmata la riapertura parziale della strada.

Valbrenta (VI), dalle 12:15 i #vigilidelfuoco sono al lavoro lungo la statale Valsugana per la caduta di alcuni massi che hanno danneggiato la linea ferroviaria, finendo sulla strada adiacente : nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto il personale dell’Anas e i carabinieri pic.twitter.com/umVptq2WPh — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) January 12, 2024