‘World Pizza Day’ il 17 gennaio: fatturato oltre i 15 miliardi all’anno, regina la margherita

Le pizzerie italiane celebrano il World Pizza Day 2024 con menu speciali e creazioni uniche, dalla “Margherita Storica” alla “Genoveg”

NordEst – Se c’è un giorno dell’anno in cui il mondo intero si unisce per celebrare un piacere gastronomico senza confini, quel giorno è il 17 gennaio, il World Pizza Day. Quest’anno, in occasione del World Pizza Day 2024, numerose pizzerie italiane hanno preparato menu speciali e creazioni uniche per deliziare tutti i pizza lovers. Dalle tradizionali pizze napoletane reinterpretate in chiave vegana alle creazioni contemporanee che esplorano sapori internazionali, l’arte della pizza evolve e si reinventa in tutta Italia.

La ‘regina’ è la Margherita

Dal punto di vista economico, i dati Coldiretti parlano di un settore con un fatturato che sale a oltre 15 miliardi di euro all’anno. L’occupazione stimata è calcolata invece in 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti nel weekend. E’ registrato dall’organizzazione agricola che il comparto Italia sforna 2,7 miliardi di pizze all’anno con 200 milioni di chili di farina tutto l’anno, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro.

Sotto il profilo dei consumi, la Pizza Margherita, secondo l’analisi Coldiretti, resta la più consumata, mentre, a livello planetario, gli americani sono i maggiori consumatori con 13 chili a testa. In Europa gli italiani sono in testa con 7,8 chili all’anno, seguono spagnoli (4,3), francesi e tedeschi (4,2), britannici (4), belgi (3,8), portoghesi (3,6) e austriaci che, con 3,3 chili di pizza pro capite annui, chiudono la classifica.

‘Food delivery’

Nel 2023 l’andamento degli ordini della pizza, sulla base di elaborazione del food delivery Just Est, raggiungono quasi 5,5 milioni di chili per un totale di oltre 5.800 chilometri, “una distanza che equivale ad arrivare da Roma al Polo Nord”. Le pizze più ordinate a livello nazionale sono state la pizza margherita, la diavola e la capricciosa.