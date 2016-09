Fondo Strategico Territoriale, Progetti condivisi tra Comune di Primiero, Canal San Bovo e Comunità per 2,5 milioni

Le Amministrazioni di Primiero San Martino di Castrozza e Canal San Bovo, hanno depositato in Comunità i progetti da finanziare tramite il Fondo Strategico Territoriale alimentato dalle risorse conferite dagli stessi Comuni (avanzi di amministrazione). Su tutti, la fondovia Calaita San Martino come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi, ma non solo

Primiero Vanoi (Trento) – L’importo complessivo delle risorse versate dai due Comuni è di 2,5 milioni di euro e rappresenta dunque la somma delle partite derivanti dagli avanzi di amministrazione accertati nel 2015 e quindi relativi al 2014.

Il Comune di Canal San Bovo versò a suo tempo un milione di euro, mentre 1,5 milioni vennero conferiti dai Comuni confluiti nell’attuale Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Senza questa operazione di trasferimento, questi fondi non si sarebbero potuti utilizzare per questioni legate al patto di stabilità. La destinazione delle risorse conferite dai Comuni è stabilita in un’apposita intesa tra la Comunità ed i Comuni che alimentano il fondo.

Fondovia, progetto di primo piano

Il progetto di maggior importanza condiviso dai due Comuni è il percorso sciistico/escursionistico Calaita-San Martino, un’opera attesa da decenni e sostenuta da tutte le ultime amministrazioni del Primiero Vanoi ma mai realizzata per varie motivazioni, non solo per carenza di fondi.

Il progetto preliminare, affidato allo studio dell’Ing. Andrea Boghetto, prevede l’allargamento del tracciato e la realizzazione di due tunnel per l’attraversamento delle piste del Tognola, fino all’arrivo a San Martino di Castrozza, in uno scenario unico. Il costo complessivo dell’opera – salvo imprevisti – dovrebbe attestarsi su 1,3 milioni di euro (massimo presunto complessivo 1,5 milioni).

Questo progetto attingendo dal Fondo Strategico, sarà finanziato da Primiero San Martino di Castrozza, che si è fatto carico della redazione del progetto e sarà anche l’esecutore dello stesso, impegnando 900.000 euro, pari a circa 2/3 della spesa complessiva, mentre i restanti 400.000 saranno impegnati da Canal San Bovo.

Zortea avrà la sua nuova illuminazione

Finalmente anche il paese di Zortea nel Vanoi avrà il suo impianto di illuminazione rinnovato, dopo lunghi periodi di black out e problematiche irrisolte da tempo.

Il Comune di Canal San Bovo impiegherà infatti la sua restante quota di euro 600.000 per il rifacimento dell’illuminazione pubblica del paese di Zortea.

La ciclabile si espande

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza investirà invece quasi 600.000 euro per il collegamento funzionale della pista ciclopedonale tra la zona di via Navoi (arrivo ciclabile da Mezzano) e via Clarofonte, per l’attraversamento in sicurezza del centro abitato ed il collegamento con la zona del parco Vallombrosa e quindi con il paese di Siror. Proprio nei giorni scorsi è stato affidato l’incarico per il progetto preliminare allo studio del dottore forestale Silvio Grisotto.

Entro il 31 ottobre l’accordo tra i due Comuni sarà formalizzato con l’intesa in Comunità, previo parere del Consiglio dell’Ente.

Restano 2,4 milioni per il territorio

La parte del Fondo Strategico Territoriale alimentato con fondi provinciali invece, pari a circa 2,4 milioni di euro, coinvolge tutte le amministrazioni locali. Entro il 31 dicembre dovrà essere decisa la destinazione.