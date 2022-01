Elisoccorso sulle piste dell’Alpe Tognola sabato 1 gennaio per una sciatrice caduta in pista, trasferita a Feltre (VIDEO)

Primo intervento dell’elisoccorso del 2022 a Primiero, sabato pomeriggio verso le 16, per una giovane 25enne caduta in pista in zona malghetta Tognola, trasferita al Santa Maria del Prato di Feltre in codice rosso

San Martino di Castrozza (Trento) – Elisoccorso trentino mobilitato verso le 16, nel primo giorno dell’anno, a San Martino di Castrozza, sulle piste dell’Alpe Tognola, in zona malghetta, per una caduta di una giovane sciatrice di 25 anni, che ha riportato un trauma cranico.

Secondo le informazioni della centrale 118, la donna è stata soccorsa dai sanitari e subito dopo trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno). L’elisoccorso è atterrato proprio sulle piste del Tognola per prestare le prime cure alla sfortunata sciatrice, come documenano le immagini.

L’intervento dell’elisoccorso in pista

In breve

Guasto alla cabinovia del Cermis. Nel pomeriggio del giorno di Capodanno, quando il sistema di sicurezza ha bloccato l’impianto come previsto in caso di sospetto guasto meccanico. Per una mezz’ora gli sciatori presenti nelle cabine sono rimasti bloccati ad alcuni metri da terra; prima che si rendesse necessaria un’evacuazione però l’impianto è ripartito alla minima velocità necessaria per riportare a terra, sani e salvi, tutti gli sciatori. Altre 200 persone, che avrebbero dovuto scendere con la cabinovia, sono state portati a valle con gatti delle nevi e motoslitte. Imponente la macchina di soccorso e sicurezza messa in moto, fortunatamente solo per portare a valle quanti non hanno potuto utilizzare la cabinovia. Nelle prossime ore le verifiche tecniche faranno capire se l’impianto del Cermis potrà riprendere regolarmente l’attività.