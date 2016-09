Scuola Media di Primiero, confermato il finanziamento per demolizione e ricostruzione. Contributi anche a Mezzolombardo

Messa in sicurezza delle strutture, adeguamento delle stesse all’aggiornamento dell’offerta scolastica e alla necessità di disporre di spazi condivisi in relazione all’unificazione di alcuni servizi. Sono questi i criteri con cui la Giunta provinciale di Trento, aveva individuato, lo scorso maggio, un elenco di 23 interventi, in materia di edilizia scolastica di competenza comunale, da finanziaria in via prioritaria. Una prima tranche, di 13 interventi, era stata finanziata lo scorso 24 giugno, per complessivi 12.531.972 euro

Trento - Sono stati finanziati altri due interventi, per complessivi 4.338.978 euro. ”Il tema della sicurezza negli edifici scolastici – ha commentato l’assessore Carlo Daldoss – è sempre in primo piano e, nonostante la situazione generale del nostro patrimonio sia buona, il mantenimento e il miglioramento di questi livelli presuppone un costante impegno. Cosa che la giunta provinciale intende continuare ad assicurare, come dimostra del resto l’approvazione del provvedimento odierno”.

Il primo riguarda la riqualificazione energetica e funzionale della scuola media di Fiera di Primiero (demolizione e ricostruzione), su iniziativa della Comunità di Primiero, che riceverà un contributo di 3.191.478 euro.

Il secondo è relativo ai lavori di consolidamento statico e sismico e di riqualificazione energetica della scuola materna di Mezzolombardo, su iniziativa del Comune, che riceverà 1.147.500 euro.

I restanti otto interventi, dei 23 contemplati nel provvedimento dello scorso maggio, saranno ammessi al finanziamento non appena i comuni o le comunità interessate invieranno la documentazione completa.