‘Pista fondo/escursionistica San Martino – Calaita’: affidato l’incarico per il progetto preliminare: Opera da 1,5 milioni di euro

Dopo anni di lunga attesa, la fondovia Calaita San Martino potrebbe essere presto realtà. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha affidato in questi giorni l’incarico per il progetto preliminare. Incarico anche per il Collegamento ciclopedonale tra Via Navoi e Via Clarofonte

Primiero San Martino (Trento) - Sistemata l’ex “porcilaia” al lago di Calaita, arriva sul tavolo del nuovo Comune il collegamento sciistico/escursionistico Calaita – San Martino di cui si parla da decenni.

La Giunta comunale ritiene urgente realizzare una pista di fondo/escursionistica di collegamento tra San Martino di Castrozza e Calaita recuperando proprio uno studio di fattibilità commissionato allo Studio Ingegneria per la Montagna di San Martino di Castrozza nel 2008 dall’ ex Comune di Siror e mai portato avanti per carenza di fondi. Il Comune intende chiedere un finanziamento a valere sul Fondo Strategico Territoriale.

La notizia di questi giorni, è proprio l’affidamento allo Studio Ingegneria per la Montagna dell’Ing. Andrea Boghetto dell’incarico “della redazione del progetto preliminare aggiornato relativo alla realizzazione del collegamento invernale e sciistico tra la San Martino di Castrozza e la località Lago di Calaita.

Il progettista – si legge nella delibera – dovrà valutare, in sede di stesura degli elaborati, la possibilità di realizzare il collegamento sopra indicato mediante una soluzione tecnica che ottimizzi i costi e la sua fruibilità, minimizzandone l’impatto ambientale.

L’incarico sarà svolto dal professionista secondo le indicazioni del Sindaco e degli Assessori competenti. Il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro 30 giorni decorrenti dall’autorizzazione dell’Amministrazione”.

Costo dell’opera

“Il costo dei lavori e degli oneri per la sicurezza – si legge sempre nella delibera del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – è quantificato in complessivi presunti euro 1.100.000,00 (unmilionecentomilaeuro), cui vanno aggiunte le somme a disposizione (imprevisti, indennizzi, spese tecniche, IVA, ecc.) per un importo presunto di euro 1.500.000,00 circa”.

La delibera Comunale

‘Realizzazione pista fondo/escursionistica San Martino – Calaita’

Ente: Comune di Primiero San Martino di Castrozza

Periodo: pubblicato il giorno 28/09/2016 e consultabile fino a tutto il 08/10/2016

Titolo: Delibere della Giunta numero 101 del 26/09/2016

Tipologia: Delibere

Allegati: allegato In breve/Collegamento ciclopedonale tra Via Navoi e Via Clarofonte. Affido incarico redazione progetto preliminare Sempre in questi giorni, l’Amministrazione ha inoltre affidato al dott. for. Silvio Grisotto dello Studio Tecnico Forestale GRS il progetto preliminare per realizzare un percorso ciclopedonale che unisca Via Navoi e Via Clarofonte, realizzando un prolungamento della pista ciclabile già esistente che consentirà ai residenti e turisti di muoversi attraverso il fondovalle di Primiero. Collegamento ciclopedonale tra Via Navoi e Via Clarofonte Ente: Comune di Primiero San Martino di Castrozza Periodo: pubblicato il giorno 28/09/2016 e consultabile fino a tutto il 08/10/2016 Titolo: Delibere della Giunta numero 102 del 26/09/2016 Tipologia: Delibere Atto: scarica Allegati: allegato