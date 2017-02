Fiera di San Gregorio 2017 a Valdobbiadene – dall’ 11 al 13 marzo

L’importante rassegna di prodotti agricoli che si tiene nelle vie del centro attira moltissimi visitatori e turisti

Valdobbiadene – L’appuntamento con la tradizionale e secolare Fiera di San Gregorio si rinnova quest’anno dall’11 al 13 marzo. Per l’occasione, presso Piazza Marconi e le vie del centro verrà allestita una mostra-mercato dedicata non solo agli attrezzi agricoli, ma anche alla degustazione ed alla vendita dei prodotti locali. In piazza Marconi si troverà una fornita Enoteca di Valdobbiadene Superiore DOCG delle aziende vinicole valdobbiadenesi. Sono in programma inoltre spettacoli, intrattenimenti vari ed un luna park.

La fiera, attesissima per chi opera nel settore agricolo, viene allestita una vasta esposizione di attrezzature agricole, macchinari e tutte le novita del settore. Ma la mostra mercato non si limita solo all’esposizione dei macchinari ma anche alla degustazione e vendita dei prodotti tipici locali presentate direttamente dai produttori. L’antica fiera di San Gregorio e diventata un appuntamento fisso che ogni anno raccoglie sempre più visitatori.

La Fiera di San Gregorio e’ un appuntamento importante per gli operatori del settore agricolo, in quanto offre una vasta esposizione di attrezzature, macchinari e merci, lasciando spazio anche ad alcune interessanti innovazioni tecnologiche nell’ambito della vitivinicoltura, attività che riveste da sempre una vitale importanza nella zona. Accanto a questo aspetto prettamente tecnico, tuttavia, la fiera presenta altre numerose attrattive per i “profani” del settore. La Cittadella dei Prodotti Tipici offre un’interessante opportunità per assaggiare numerose specialità locali, presentate direttamente dai produttori nei loro stand. La Fiera di San Gregorio e’ una kermesse che raccoglie tutti i sapori e gli odori della Marca, con numeri importanti in termini di partecipazione di pubblico con decine di migliaia di persone che confluiscono a Valdobbiadene per seguire l’evento.

La Fiera di San Gregorio rappresenta un punto di aggregazione unico per il territorio della Provincia di Treviso ed un momento di valorizzazione della vocazione agricola di questa zona, in particolare del settore vitivinicolo.

La peculiarità di questa antica fiera consiste nel fatto che si svolge nel centro storico di Valdobbiadene. La fiera sarà divisa in una cittadella dei sapori dove saranno presenti i prodotti tipici locali, la fiera campionaria lungo le vie del centro storico ed una via dedicata all’agricoltura.