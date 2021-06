Ferrovia Trento – Borgo – Bassano, bus sostitutivi dal 5 giugno al 3 luglio

Posted on

Il Protocollo firmato a Palazzo Chigi. Cei: “Collaborazione e sinergia con governo per riapertura”. Conte: “Assicuriamo ripresa celebrazioni nella maniera più sicura”. Ecco come si celebrerà Ecco come si celebrerà, le regole NordEst – La Chiesa italiana riavrà le messe col popolo dal 18 maggio. E’ stato infatti firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, il Protocollo che […]